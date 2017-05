Asa se transforma noul BMW M5 la simpla apasare a unui buton - VIDEO

Bavarezii de la BMW vor prezenta in toamna acestui an, cu ocazia Salonului Auto ce se desfasoara la Frankfurt in perioada 14 - 24 septembrie, o noua generatie a modelului de inalta performanta M5, scrie 4tuning.ro

Potrivit primelor informatii oficiale date publicitatii, respectivul autoturism va adopta in compartimentul motor o unitate bi-turbo cu opt cilindri in V si capacitate de 4.4 litri, care dezvolta nu mai putin de 600 CP.

Dupa cum anuntau si cele mai recente zvonuri, urmatoarea generatie a modelului BMW M5 va oferi - in premiera pentru automobilul bavarez de inalta performanta, o transmisie automata in opt rapoarte.

O alta noutate absoluta consta in sistemul de tractiune integrala cu distributie variabila a cuplului, insotit de trei moduri diferite de rulare: 4WD, 4WD Sport si, spre deliciul amatorilor de senzatii extreme, 2WD.

Tot despre generatia cu numarul sase a modelului BMW M5 - cunoscuta sub numele de cod G80, mai putem spune la acest moment si ca va reusi sa accelereze de la 0 la 100 km/h intr-un timp de 3.5 secunde.