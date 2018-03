Asta reprezenta luxul suprem in urma cu 50 de ani. Azi se vinde mai scump decat un S-Class Pullman nou-nout - GALERIE FOTO

Nemtii de la Mercedes-Benz stiau ce este luxul si rafinamentul chiar si in anii '60, iar cea mai buna dovada care sa sustina aceasta afirmatie este modelul 600, cunoscut si sub denumirea de "Der Große Mercedes" (Marele Mercedes).

Productia a inceput in anul 1964 iar pana in 1981 au fost produse 2.677 de exemplare. Dintre acestea, 304 unitati au avut o configuratie cu patru usi si ampatament marit. Cu alte cuvinte, aceasta versiune este bunicul Pullman-ului modern.

Un dealer auto din Germania are unul la vanzare, iar partea cea mai buna este ca a fost restaurat in totalitate de un atelier specializat. Combinatia de culori (exterior negru si interior din piele visinie) a fost pastrata, iar potrivit anuntului, masina se prezinta intr-o stare imaculata, atat din punct de vedere estetic cat si tehnic.





In plus, acest Mercedes 600 Pullman a strans foarte putini kilometri, fiind condus numai de cateva ori, iar vanzatorul ofera o garantie de un an. Daca vrei sa stii ce insemna o masina luxoasa in urma cu 50 de ani (sau 49 daca vrei), este de ajuns sa arunci o privire peste lista cu dotari a acestui exemplar.





De aici nu lipseste aerul conditionat, ornamentele din lemn, covorase speciale, bar, tapiterie din piele, radio Becker, scaune hidraulice, perdelute, geamuri electrice si geam despartitor pentru compartimentul spate. Ca tot am pomenit de el, aici pasagerii se relaxau pe o bancheta si pe doua scaune individuale.





Sub capota, limuzina germana ascunde un propulsor V8 de 6.3 litri cu injectie mecanica Bosch, capabil de 250 de cai putere. Transmisia este una manuala, iar intreaga putere este directionata catre puntea spate.

Si acum, pretul. Acest Pullman din 1969 costa aproximativ 730.000 de euro, cu 230.000 mai mult decat un Mercedes-Maybach S650 Pullman nou-nout, scrie 4tuning.ro.