Au mai ramas doua saptamani pana la Eurovision, iar batalia se da in aceste zile la casele de pariuri. Care este concurentul favorit - VIDEO

Italianul Francesco Gabbani este principalul favorit al concursului. Videoclipul piesei Оccidentali痴 Karma�a devenit cel mai vizualizat clip oficial al unei piese participante la Eurovision, de cand exista acest concurs.

Pe locul doi in clasamentul favoritilor la marele premiu este reprezentantul Bulgariei.

Kristian Kostov are 16 ani si a castigat primul sezon al concursului "Golos Deti" din Rusia, dar si sezonul 4 de la X Factor Bulgaria. Podiumul este completat de reprezendantul Suediei.

Fostele tari sovietice Armenia si Azerbadjan sunt in top zece, fiind pe locul 7 si 8 respectiv.





Reprezentantii Romaniei, care vor evolua in a doua semifinala, ce va avea loc pe 11 mai la Kiev sunt pe locul al 9-lea.

In ultimii ani, in noua din zece cazuri predictiile au fost corecte, insa Eurovision ramane un concurs imprevizibil, in care totul depinde de cele trei minute in care concurentii se afla pe scena si de voturile acordate de cei de acasa. Moldova se afla pe pozitia 31, cu sanse mici de castig.

Baietii de la SunStroke Project au mai reprezentat Moldova la Eurovision in 2010, la Oslo. Atunci ei au ocupat locul 22 in finala. La Eurovision participa 43 de tari, dintre care 18, printre care si Moldova concureaza in prima semifinala, cea de pe 9 mai, iar 19 tari lupta in cea de-a doua semifinala, de pe 11 mai. In finala Eurovision 2017 de pe 13 mai sunt calificate direct Ucraina, statul ce a castigat trofeul in 2016, si cele cinci mari state finantatoare ale concursului: Franta, Germania, Italia, Spania si Marea Britanie.

In ultimii 3 ani, tara noastra nu s-a calificat in finala competitiei.