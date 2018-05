Au ramas 10 zile pana la Eurovision, iar reprezentantii tarii noastre au facut prima repetitie pe scena de la Lisabona -VIDEO

Melodia „My lucky day” a celor de la DoReDos a rasunat deja in capitala Portugaliei.

“Este o piesa despre relatia dintre o femeie si doi barbati. Este ceva interesant."

S-a dat prima repetitie a celui mai asteptat concurs muzical din Europa. Cei de la Doredos au pasit pe scena de la Lisabona, purtand vestimentatiile pe care le vor avea in concurs.

“In primul rand, simbolizeaza drapelul Moldovei."

In rosu, galben si albastru sunt imbracati si cei trei dansatori, care vor iesi pe scena alaturi de artisti. Spun ca timp de cateva luni s-au pregatit intens de competitia muzicala.

"– Este un fel de truc de magie. Vezi pe cineva, poate pe ea sau poate pe mine, atunci cand se deschid usile. Este un joc al mintii."

Artistii recunosc ca au mari emotii inainte de a iesi pe scena, asa ca incearca sa se incurajeze unii pe altii.

"Facem asa inainte de a iesi pe scena de la Eurovision."

Membrii formatiei cred ca au sanse sa obtina un rezultat bun la Eurovision, mai ales ca il au alaturi interpretul rus Filip Kirkorov, care este si autorul piesei „My lucky day”. Starul rus spune ca s-a indragostit de concursul european, inca in 1995, cand a reprezentat Rusia la Eurovision.

"Nu a fost o evolutie de succes pentru mine, dar mi-am spus atunci ca ma voi intoarce la Eurovision si voi incerca sa ma prezint bine. Reprezint o tara frumoasa, o tara in care a inceput cariera mea muzicala inca 30 de ani in urma. Acestia sunt artistii minunati din Moldova."

Intr-o conferinta de presa, Filip Firkorov a fost intrebat de jurnalistii straini de ce sustine o formatie din Moldova.

"I-am intalnit la un festival renumit din Rusia, „New Wave”. Poate a-ti auzit de acesta. Ei au luat primul loc la festival. Atunci mi-am spus ca este o formatie minunata si trebuie sa reprezinte Moldova la Eurovision. Este foarte dificil sa reprezinti Moldova in acest an, pentru ca rezultatul inregistrat anul trecut a fost foarte bun."

Doredos va iesi in scena in a doua semifinala a show-ului, care va avea loc pe 10 mai. Daca vor obtine numarul necesar de voturi, artistii vor trece in finala, din 12 mai. Gazda Eurovision-ului in acest an este Lisabona, dupa ce anul trecut portughezul, Salvador Sobral, a castigat competitia.

Tot anul trecut, Moldova a aratat cel mai bun rezultat de pana acum. Baietii de la Sun Stroke project s-au clasat pe locul trei, cu melodia „ Hey, mamma.”