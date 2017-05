Baietii de la SunStroke Project au ales sa plece la Moscova, la "Pusti Govoreat" dupa succesul de la Eurovision. Au stat toata emisiunea, insa au vorbit mai putin de un minut si nici nu au cantat, desi au venit pregatiti - VIDEO

Serghei IALOVITKI, SOLIST SUNSTROKE PROJECT ”Abia astăzi am aflat că anul viitor va merge în Portugalia şi sunt foarte fericit. Vreau să fac un mic gest, să mă apropii de tine şi să-ţi sărut mâna.”

Sarutandu-i mana, solistul formatiei a incercat sa o incurajeze pe Iulia Samoilova, care nu a participat la Eurovision, avand interdictia de a intra in Ucraina, pentru ca in 2015 a cantat in Crimeea, peninsula anexata de rusi. In minutul care le-a fost acordat la finalul emisiunii a reusit sa vorbeasca si Serghei Stepanov, care a spus ca este si o nota pozitiva in faptul ca reprezentanta Rusiei nu reusit sa cante anul acest la Kiev.

Serghei STEPANOV, MEMBRU SUNSTROKE PROJECT ”Un astfel de concurs ca Eurovisionul, cu aşa rating, tot timpul va atrage priviri politice. Dar în realitate, dacă să priveşti dintr-un alt unghi, noi am primit o parte din faimă care va ţine un an de zile, Iulia a câştigat această faimă pentru doi ani. Pentru un artist este foarte bine.”

Baietii au venit la emisiune cu saxofonul si vioara, pe care insa le puteau lasa acasa, intrucat nu au fost rugati sa cante. Nu au vorbit nici despre prestatia lor de la Keiv si locul 3 pe care l-au ocupat. Cei prezenti la emisiune au criticat Kievul, care a organizat in acest an concursul si nu a permis participarea Rusiei. Astfel Iulia Samoilova ar urma sa reprezinte Rusia la anul viitor in Portugalia. Acest lucru insa ar putea sa nu se intample, intrucat organizatorii concursului au anuntat ca ar putea descalifica Rusia si Ucraina, pe un termen de trei ani, pentru ca au incalcat regulile competitiei. La emisiunea de ieri difuzata de Pervai Canal a vorbit si reprezentantul Bulgariei, care a ocupat locul 2.

El a intervenit prin skype de la Sofia, desi locuieste la Moscova. S-a discutat despre rezultatele concursului, despre prestatia unor participanti, iar unii dintre invitati au calificat concursul drept unul politic. Ieri liderul de la Kremlin, aflat intr-o vizita in China a declarat ca Ucraina nu a fost in stare sa organizeze Eurovisionul.