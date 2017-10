Bere, carnaciori si muzica rock. Cum s-au distrat invitatii la prima petrecere Oktoberfest, data de perfecte.md - VIDEO

Au profitat de ultimele zile calde, cu soare si s-au refugiat in afara orasului, la Vatra, unde s-au distrat pe cinste. Vorbim despre cei care au fost ieri la petrecerea perfecte.md.

Si cum Oktoberfest inseamna multa bere, dar si muzica buna, cei de la Gandul Matei au facut atmosfera cu piesele lor energice, care nu te lasa sa stai locului.

Invitatii au imbracat tinute casual, neparat jeansi si camasi in carouri si s-au incalzit sarind si dansand, sub "Generatia in blugi", "La Ciocana", dar si alte melodii cunoscute din repertoriul trupei.

Lumea a dansat pana noaptea tarziu, a baut bere si s-a delectat cu bucate delicioase.