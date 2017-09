BMW a lansat la Frankfurt cel mai ieftin Seria 6. Poze reale cu automobilul bavarez ca sa vezi cum arata pe viu

Pe langa varianta 630i, noul BMW Seria 6 Gran Turismo mai este comercializat si sub forma unui model 640i, cu propulsor I6 de trei litri si 340 de cai putere, cuplat la randul sau la o cutie automata cu opt rapoarte si un sistem de tractiune spate sau, de aceasta data, integrala.

Atat intr-o versiune spate, cat si intr-o varianta xDrive poate fi comandat inclusiv modelul 630d - momentan singura optiune pentru fanii unitatilor turbodiesel, pus in miscare de un motor tot in sase cilindri si cu capacitatea de trei litri, dar cu 265 de cai putere sub capota.

Lansat in premiera mondiala cu ocazia Salonului Auto ce de desfasoara zilele acestea la Frankfurt, noul BMW Seria 6 Gran Turismo serveste drept inlocuitor al controversatului Seria 5 GT, astfel ca si in cazul de fata putem trece in revista, la categoria exterior, un portbagaj scurtat.