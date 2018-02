Brad Pitt, implicat intr-un accident de masina. Cum au reactionat ceilalti soferi

Actorul de 54 de ani se afla la volanul autoturismului său Tesla, pe o stradă din Los Angeles, atunci când a lovit un alt autoturism, care a ricoşat într-o a treia maşină, scrie tabloidul britanic Daily Mail.

🆕 #BradPitt in LA Feb.5 he had a crash in his Tesla😕just a scratch nothing much,he was chill about it & handled it softly.Look at his look😍 pic.twitter.com/wlhStQEllc

El a fost surprins de fotografi făcând poze avariilor autoturismelor şi discutând cu ceilalţi doi şoferi. În loc să fie furioşi, aceştia s-au declarat surprinşi să se întâlnească cu Brad Pitt. Astfel, ei apar zâmbitori în imagini, grăbindu-se să dea mâna cu actorul.

Nicio persoană nu a fost rănită în accident.

Potrivit US Weeky, Brad Pitt duce o viaţă discretă de la divorţul de Angelina Jolie, astfel că petrece mult timp în locuinţa sa – „sanctuarul în care îşi poate găsi pacea.”

#BradPitt involved in fender bender. So glad he's ok, especially as he's now back on the market again, so to speak! Brad, my number hasn't changed over the years💖😚 pic.twitter.com/PM2dwd4cQ2