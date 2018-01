Bruno Mars este marele castigator al premiilor Grammy. Artistul a obtinut 7 trofee. De cine este urmat - VIDEO

Melodia That's what I like, lansata de Bruno Mars in 2017 a devenit cea mai populara la premiile Grammy de anul acesta cu peste un miliard de vizualizari pe youtube. La aceeasi categorie a fost nominalizata si celebra melodie Despacito a lui Luis Fonci, care a depasit cifra de 3 miliarde de vizualizari pe youtube.

Si asta nu este tot, Bruno Mars a castigat toate cele 7 nominalizari oferite de gala Grammy din acest an. Albumul 24k Magic a artistului a devenit albumul anului si inregistrarea anului. Cantaretul a dedicat acest premiu familiei si eroilor sai, intre care se numara Babyface si Teddy Riley, care l-au ajutat la inceputul carierei sale muzicale.

Bruno MARS, CANTARET: “Ii multumesc iubitei mele Jessica! Multumesc draga mea ca esti stanca cea care ma sustine. Tatalui meu! Te iubesc. Uite-te la mine sunt la premiile Grammy acum!”

Kendrick Lamar considerat unul dintre cei mai inovativi artisti rap din generatia sa, a castigat 5 premii Grammy, impunandu-se la majoritatea categoriilor rezervate muzicii rap cu albumul sau DAMN si single-ul de pe acest album, Humble.

Lamar a reusit sa-l invinga pe veteranul Jay-Z, care desi a fost nominalizat la 8 categorii, nu a castigat niciuna si a hotarat sa nu urce pe scena pentru a interpreta o piesa. Solista canadiana Alessia Cara a castigat prestigiosul premiu Grammy la categoria Revelatia anului, o performanta deosebita pentru aceasta tanara care a patruns in lumea muzicii pop filmand videoclipuri in propria sa camera.

Iar Ed Sheeran a castigat nominalizarile la categoriile cel mai bun album vocal pop si cea mai buna interpretare pop cu melodia Shape of You. Cu un premiu s-a ales si moldoveanca Patricia Kopachinskaja, o violonista din Moldova, care a inregistrat un album cu o orchestra de camera din Saint Paul, Statele Unite. Tanara a inregistrat un album cu denumirea Death at the Maiden si a fost premiata la categoria muzica de camera si performante ale ansamblurilor mici.

Si Hillary Clinton a participat la gala de aseara, printr-o inregistrare video, numarandu-se printre mai multe vedete care pareau ca dau auditie citind din controversata carte Fire and fury despre primul an de la Casa Alba a lui Donald Trump.

Fiul presedintelui, Donald Trump Jr. a reactionat pe Twitter scriind ca, cu cat Hillary apare mai mult la televizor, cu atat americanii inteleg cat de extraordinar este ca il au pe Donald Trump la Casa Alba. In mod exceptional, gala Grammy a avut loc anul acesta la Madison Square Garden din New York, pentru prima data din 2003, iar la anul viitor, va fi organizata la Los Angeles.

Si daca la Globurile de Aur actritele au purtat tinute negre pentru a sustine victimele abuzurilor sexuale si campaniile MeToo si Time's Up, de data aceasta, vedetele invitate la gala Grammy au apelat la un alt gest simbolic comun in sustinerea acelorasi initiative, un trandafir alb.