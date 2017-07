Cantareata de manele Denisa Raducu a murit la 27 de ani. In urma cu trei 3 luni fusese diagnosticata cu o boala grava

Trupul neinsufletit al artistei va fi depus la capela Cimitirului Bellu din Bucuresti, relateaza voceavalcii.ro.

Cunoscuta ca Denisa Manelista, tanara a descoperit in urma cu trei luni ca are o tumora metastazata la ficat, iar starea de sanatatea i s-a degradat rapid. In ciuda tratamentelor in tara, dar si la o clinica privata din Viena, Denisa Raducu a murit, au confirmat pentru sursa amintita apropiati ai familiei.

Mai multi colegi de scena au transmis mesaje de condoleante pe retelele de socializare.