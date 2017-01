Casutele din Laponia unde Aurora Boreala poate fi admirata direct din pat. Cat costa o noapte de cazare in plin sezon

Cand apare fenomenul nocturn, turistii primesc un telefon de alarma de la receptie, cum este apelul de trezire in hotelurile obisnuite.

Cei cazati in aceste "iglu"-uri cu acoperis de sticla pot sa admire direct din pat fascinantul spectacol al Aurorei Boreale. Hotelul Artic are 30 de asemenea casute situate in Laponia, la vreo 25 de kilometri de Rovaniemi, bine cunoscutul "sat" al lui Mos Craciun. Adica departe de lumea agitata si de luminile artificiale ale oraselor.

"Fiecare ar trebui sa includa aceasta experienta in lista sa personala de dorinte. Sa nu rateze sansa de a admira Aurora Boreala, un spectacol atat de pur, care nu poate fi imitat. Niciodata nu vei vedea de doua ori la rand exact acelasi model de lumini", spune un turist.

Aurora Boreala apare cand "vantul solar" - adica particulele incarcate electric expulzate de soare - "bombardeaza" campul magnetic terestru. Unele din aceste particule patrund in atmosfera, in dreptul polilor magnetici ai Pamantului. Si interactioneaza cu atomii de oxigen si azot din aer, care ajung astfel sa straluceasca.

Bineinteles, cei mai multi turisti vor doar sa vada spectacolul, nu isi prea bat capul cu explicatii stiintifice.

Angajatii hotelului stau cu ochii pe cer si urmaresc ce se intampla, in locul clientilor. Cand e cazul, vestesc, printr-un apel telefonic, aparitia fenomenului cunoscut si sub numele de Luminile Nordului.

"Uneori se vede cum apare o luminita pe cer, poate sa dureze o jumatate de ora, poate chiar o ora pana cand fenomenul se intensifica. Apoi dau telefonul de "alarma". Cateodata, cand trebuie sa astept si o ora, as vrea sa grabesc lucrurile: "Hai, mai puternic, mai puternic!"" - spune un angajat al hotelului.

In sezonul de varf, din decembrie pana in ianuarie, o noapte in "iglu"-ul de observatie, cu pat pentru doua persoane, costa 499 de euro.