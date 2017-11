Cat poti sa mergi cu rezervorul pe zero? Testul care schimba tot ce stiai despre masina ta - VIDEO

Ei s-au urcat la volanul unui Audi SQ5 si au depasit bariera de 20km, apoi cea de 50km, iar masina a mers in continuare fara probleme. In cele din urma s-a oprit la 111,9 km, o performanta remarcabila. Totusi, merita mentionat ca au mers doar pe o autostrada libera, un astfel de rezultat in oras fiind imposibil, scrie sport.ro.



Condusul cu rezervorul gol nu este recomandat deoarece se pot produce daune mari pompei de benzina.