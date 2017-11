Cea mai noua creatie Gemballa: are 828 de cai si atinge 100 de km/h in mai putin de 2.4 secunde - GALERIE FOTO

Nemtii de la Gemballa sunt acei specialisti in tuning pe care trebuie neaparat sa-i vizitezi daca ai un Porsche, si vrei sa-l faci mai tare decat este. Daca sa spunem, ai un 911 Turbo, atunci ai un motiv in plus sa ii contactezi, avand in vedere ca tocmai au lansat un pachet de tuning special pentru acest model, scrie 4tuning.ro.

Acesta debuteaza cu ocazia show-ul SEMA din Las Vegas si a fost botezat Gemballa GT Concept. Printre noutatile pe care le aduce sunt o gramada de elemente aerodinamice, insa si cateva imbunatatiri tehnice care fac sportiva germana si mai atragatoare.