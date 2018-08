Cel mai tare tuning ever? Doi americani au transformat un avion privat intr-o limuzina de lux - GALERIE FOTO

Ideea transformarii unui avion privat in limuzina de lux le apartine mai multor americani, iar materializarea acesteia a putut fi admirata pentru prima oara chiar... zilele trecute, in cadrul unui eveniment special organizat peste Ocean, in SUA.

Din pacate, foarte multe informatii cu privire la respectivul proiectul de tuning nu exista, exceptand faptul ca automobilul rezultat - daca poate fi numit asa - a obtinut toate omologarile necesare pentru a putea circula pe drumurile publice, scrie 4tuning.ro.

Totodata, despre aceasta limuzina-avion (sau avion-limuzina, in cazul in care nu iti surade prima sintagma), se mai cunoaste si ca ascunde in compartimentul motor, oricare ar fi acela, o unitate V8 de capacitate, putere si provenienta necunoscute.

Asemeni exteriorului, care a primit diverse modificari necesare bifarii conceptului de automobil, interiorul vine cu un volan in patru spite, o canapea pentru cel putin sapte persoane, dar si iluminare ambientala sau difuzoare audio cat casa de mari.