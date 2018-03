Cel mai vechi mesaj intr-o sticla, gasit pe o plaja australiana dupa 132 de ani

Descoperirea a fost făcută de o australiancă, Tonya Illman, în timp se plimba pe dunele de nisip din Wedge Island, la 180 la nord de Perth, capitala statului Australiei de Vest, relatează Agerpres.



“Părea doar o sticlă veche, frumoasă, aşa că am luat-o, gândindu-mă că va arăta bine în biblioteca mea”, a povestit Illman.

“Prietena fiului meu a fost cea care a descoperit mesajul când s-a dus să cureţe sticla de nisip. Hârtia era umedă, rulată strâns şi înfăşurată cu un fir”, a explicat ea.

“Am luat-o în casă şi am uscat-o. Când am deschis-o am văzut că era în format tipărit, în limba germană, în timp ce completările, scrise de mână, abia se mai vedeau”, a completat femeia.

Mesajul era datat 12 iunie 1886. Pe spatele hârtiei, cel ce o găsea era rugat să scrie când şi unde a găsit-o şi să o returneze fie Observatorului Naval German din Hamburg, fie celui mai apropiat consulat german.

Sticla (de gin) conţinând mesajul a fost descoperită de Illman la 21 ianuarie 2018, a indicat marţi pentru DPA o purtătoare de cuvânt a Western Australian Museum.

Sticla a fost aruncată peste bord din barca germană “Paula”, în cadrul unui experiment oficial, de 69 de ani, desfăşurat de Observatorul Naval German, pentru a înţelege mai bine acţiunea curenţilor oceanici globali şi a descoperi rute de transport mai rapide şi mai eficiente, a precizat muzeul amintit într-o declaraţie.