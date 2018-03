Cele mai sexy 100 de femei din Moldova s-au intrecut pentru titlul de cea mai, cea mai. Castigatoarea a fost desemnata in cadrul unui eveniment, organizat intr-un local select din capitala: "E ceva special" - VIDEO

Femei care eclipseaza lumea afacerilor, a modei si a televiziunii din Moldova, s-au luptat la greu pentru titlul de cea mai sexy. Arma principala a fost evident frumusetea.

Clasamentul a fost decis in proportie de 40 la suta de votul publicului si 60 la suta de decizia juriului de specialitate. Infatisarea divelor a fost luata in vizorul lupei si analizata la greu in detaliu. Invingatoare la toate capitolele a fost desemnata Sanda Turcan

Sanda Turcan este jurnalista si administratoare a doua saloane de frumusete. Aceasta are o fiica de 10 ani.

Sanda TURCAN, CASTIGATOARE: “E ceva special pentru mine ca femeie. Fetita mea m-a votat, I-a pus pe toti sa ii voteze, toti colegii.”

Femeile spun ca frumusetea este un mare avantaj, dar daca esti si inteligenta este si mai sexi.

“Multe femei pot sa cucereasca barbatii si cu senzualitatea lor, nu doar cu posterior sau cu bust.”

“Sexualitatea nu este doar o calitate care reprezinta un fizic, este vorba destre inteligenta, despre educatie.”

La petrecere cu si despre femei, barbatii nu au lipsit din peisaj. Bombele sexy ale tarii au creionat imaginea barbatului perfect. Daca unele au cerut inteligenta, altele au solicitat.

“Aici si aici. Asta e cel mai important, sa aiba simtul umorului.”

“Destept, sa nu-ti fie sa iesi cu el in lume.”

Evenimentul este la a noua editie. Anual acesta premiaza cele mai de succes si frumoase femei din viata publica din Moldova.