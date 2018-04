Cele mai tari sedanuri de clasa mare si-au dat intalnire pe pista. Care a ajuns primul la 300 de km/h - VIDEO

Germania este un adevarat rai pentru impatimitii auto care vor sa afle viteza maxima a masinilor lor pe portiunile de autostrada fara limita de viteza. Insa jurnalistii de la publicatia Sport Auto nu au impins la limita unele dintre cele mai tari sedanuri de performanta din segmentul E pe drumurile publice, ci pe pista unui aeroport, scrie 4tuning.ro.

Toate patru au un motor V8, supraalimentat si foarte puternic sub capota, dar si o pofta nebuna de viteza. Daca nu te-ai prins inca despre cine este vorba iti spunem noi: noul BMW M5, Mercedes-ul E63 S, Cadillac-ul CTS-V si nu in ultimul rand, Porsche-ul Panamera Turbo S E-Hybrid.

Acesta din urma dispune de departe de cei mai multi cai putere, si anume 680, insa nici rivalii nu sunt mai prejos. Spre exemplu, noul M5 vine cu 600, obtinuti dintr-un V8 de 4.4 litri twin-turbo, E63-ul S se lauda cu 612 cai si un propulsor V8 de 4.0 litri biturbo, iar CTS-ul V beneficiaza de 649 de cai putere, storsi dintr-un V8 de 6.2 litri, supraalimentat desigur.

In plus, toate sunt capabile de performante ametitoare, dupa cum bine poti vedea in clipul video de mai jos.