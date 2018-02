Ceremonia secreta care protejeaza internetul: 14 oameni, care detin 7 chei de acces, controleaza totul

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) este organizatia responsabila cu desemnarea de adrese numerice de IP pentru site-uri si computere.



Daca vreun hacker ar obtine acces la baza de date ICANN, atunci ar controla internetul. De aceea, organizatia si-a luat masuri de protectie deosebite, pentru ca este prea riscant ca o singura persoana sa aiba aceasta reponsabilitate.



Astfel, ICANN a ales 7 persoane din organizatie, care detin 7 chei de acces la internet. Pe langa acestia, exista alte 7 persoane, care sunt "rezervele" celor care detin cheile.



Prin urmare, securitatea internetului este asigurata de 14 persoane, scrie The Indepnedent.



Cele 7 chei fizice deschid seifuri in care se afla carduri de acces. Este nevoie de mai multe chei de acest fel pentru a obtine acces la dispozitivul care genereaza "cheia principala", care controleaza internetului. Aceasta nu este o cheie reala, ci un cod generat de computer, o parola prin care poate fi accesata baza de date ICANN.



La fiecare 3 luni, o parte dintre cei 7 responsabili trec printr-o ceremonie secreta, unde cheile de acces sunt verificate si primesc un update.

Participantii la acest ritual sunt verificati in detaliu, li se scaneaza amprentele si trec prin mai multe usi pe care numai ei le pot debloca, prin coduri speciale.



Incaperea in care are loc "ceremonia cheilor" este foarte bine pazita si izolata, astfel incat nu poate exista nicio comunicare cu exteriorul.

La ritual pot participa observatori, iar momentul este inregistrat si imaginile sunt transmise in direct pe internet.



In prezent, peste 3,6 miliarde de oameni din intreaga lume folosesc internetul.