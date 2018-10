Cerere in casatorie invaluita in mister. Detaliul din imaginea care a provocat isterie pe internet

Matthew Dippel, din Grand Rapids, Michigan, vizita Yosemite alături de prietenul lui Josh, în drumul celor doi spre Los Angeles, scrie The Independet.

Când se aflau în parcul naţional, cunoscut pentru cascade şi vederi spectaculoase, au decis să fotografieze apusul. În acel moment, în imaginea surprinsă de Dippel, au apărut cei doi îndrăgostiţi în momentul intim.

Dippel şi Josh i-au căutat ulterior pe cei doi îndrăgostiţi, dar nu i-au mai găsit. Totuşi, Dippel nu vrea să se dea bătut. El a cerut pe Twitter ajutorul oamenilor: 'Ajutor pe Twitter. Nu-i ştiu pe cei doi îndrăgostiţi din imagine, dar sper să-i găsim. Am făcut această fotografie pe Vârful Taft, în Parcul Naţional Yosemite, pe 6 octombrie 2018'.

Din momentul în care a postat fotografia, aceasta a fost distribuită de mai mult de 300.000 de ori. Peste 150.000 de oameni au comentat.

Twitter help, idk who these two are but I hope this finds them. I took this at Taft Point at Yosemite National Park, on October 6th, 2018. pic.twitter.com/Rdzy0QqFbY