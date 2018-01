Gata cu inscrierile pentru Eurovision 2018: doritorii de a se inregistea in concurs au putut sa o faca pana in aceasta seara. Lista concurentilor inscrisi - VIDEO

Cu piesa asta membrii trupei DoReDos vor sa ajunga sa ne reprezinte tara la Eurovision 2018.

Eugen ANDRIANOV, INTERPRET "DOREDOS": "Noi colaboram cu Filip Kirkorov, el este autorul piesei noastre. Piesa este in limba engleza."

Cei de la Doredos, care au castigat concursul muzical din Soci Novaya Volna – 2017, sunt convinsi ca in acest an vor avea noroc si la Eurovision.

Sergiu MITA, INTERPRET "DOREDOS": "- Este a treia oara si cred ca anul acesta vom castiga."

Daca unii spun ca s-au pregatit de luni bune, atunci altii abia astazi invatau versurile.

Felicia DUNAF, INTERPRETA: "Auzim si noi o particica din piesa? Nu, nu auziti. Nici nu stiu bine cuvintele. Pana la concurs promit sa invat cuvintele. -Initial trebuia sa particip cu bandul Big Flash Sound, din cauza unor probleme nu am mai reusit. Anul asta deja voi fi eu singura."

Doritorii de a reprezenta tara la Eurovision si-au putut inregistra piesele pana la ora 17:00. Organizatorii nu ne-au spus cati concurenti s-au inscris pana acum.

Teodor GUTU, ORGANIZATOR EUROVISION: "Depun cererea de participare, piesa care trebuie sa fie pana la 3 minute, negativul, varianta pozitiv cu voce, trebuie sa aiba confirmarea autorilor precum ca sunt de acord ca aceasta piesa sa participe in concurs."

Dupa etapa auditiilor live, interpretii vor avea de trecut de o semifinala si ulterior, de finala nationala, care va avea loc pe 24 februarie. Sunt si interpreti care au decis sa-si incerce norocul in alta parte. Carolina Gorun, de exemplu, a trecut Prutul si s-a inscris in competitia din Romania. Ea va concura cu nume sonore din muzica romaneasca precum Feli, Mihai Traistariu sau Alex Florea.

Carolina GORUN, INTERPRETA: "Am lucrat cu echipa din Germania, un producator de succes. -Fac o pauza aici acasa si in urmatorii ani voi reveni din nou in Moldova la Eurovision. Niciodata nu m-am dezamagit. Daca nu am reusit atunci probabil era loc de mai bine."

Eurovision 2018 se va desfasura in perioada 8-12 mai, la Lisabona. Moldova a fost reprezentata, de-a lungul timpului, de interpreti precum Nelly Ciobanu, Natalia Barbu, Geta Burlacu sau formatia Zdob si Zdub. Cea mai buna performanta a fost inregistrata anul trecut de baietii de la Sunstroke Project, care au ocupat locul 3 in clasamentul final al concursului muzical.