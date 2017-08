Competitia concertelor, de Ziua Independentei. Chisinaul, Baltiul si Orheiul se intrec in manifestatii. Carla's Dreams, Sofia Rotaru si Holograf, printre artistii invitati la concertele din cele trei orase - VIDEO

"Salutarile mele, dragi prieteni."

"Bună ziua, prieteni! Vă felicit sincer cu sărbătoarea care vine, cu ocazia Zilei Independenţei Republicii Moldova. Eu sunt nespus de bucuroasă, că în această zi noi vom fi împreună."

Mesajul Sofiei Rotaru a fost publicat pe facebook inca acum cateva zile de primarul de Balti. Dat in cautare internationala, Renato Usatai promite un concert de zile mari in capital de nord. Pe langa Sofia Rotaru in piata Vasile Alecsandri vor canta nume sonore atat din Romania, cat si din Rusia, cu ar fi Fly Project sau Irina Crug.

Bineinteles, ca primarul de Balti va lipsi.Pe de alta parte, daca anul trecut si orheienii au sarbatorit fara Ilan Shor, primarul de Orhei, fiind in arest la domiciliu, in acest an, el este in libertate asa ca va merge impreuna cu sotia sa, interpreta Jasmin, care va canta. Shor i-a convins pe cei de la Carlas Dreams sa cante la Orhei.

La Orhei, va fi organizat si un mars si un iarmaroc. In premiera va avea loc si un show aviatic.

Oxana GORUN, REPORTER PRO TV: ”Guvernul ne promite o sarbatoare pe cinste in Piata Marii Adunari Nationale. Astfel, ca de fiecare data, manifestatia va incepe dimineata cu depuneri de flori la monumentului lui Stefan cel Mare, apoi va urma un grandios concert de muzica populara. Nu va lipsi, evident, traditionala parada a portului popular, care aduna colective artistice din toata tara.”

Intr-un comunicat de presa, Guvernul ne anunta ca pe scena vor urca asamblurile Joc, Martisor, Fluieras, dar si orchestra fratilor Advahov. Spre seara vor canta artistii de muzica usoara de la noi, dar si de peste hotare. Oficial autoritatile nu au dat nume, insa inca la inceputul lunii august, trupa Holograf a anuntat pe pagina sa oficiala ca va canta la Chisinau de Ziua Independentei.

Prgatirile pentru ziua Independentei vor incepe pe 25 augus, insa drumarii, care repara bulevardul Stefan cel Mare au muncit si astazi de zor pentru a reusi sa puna tot pavajul, pana de sarbatori.

”Vom reusi...”

Pe de alta parte, liberalii nu au de gand sa-si scoata cortul de langa piatra din fata Guvernului si spun ca o vor pazi in continuare de teama sa nu fie scoasa.

Scenele pentru concertul de Ziua Independentei vor fi instalate inceand cu 25 august, iar din aceasta cauza bulevardul Stefan cel Mare in perimetrul strazilor Puskin si Bodonin va fi inchis. De fapt manifestatiile in Piata Marii Adunari Nationale vor incepe inca din 24 august.

In aceasta zi Igor Dodon va organiza un concert cu ocazia eliberarii Republicii Moldova de sub ocupatia fascista. Pe scena vor urca orchestra prezidentiala, corul Manastiri Curchi, dar si interpretul din Rusia, Grigorii Leps. Si pe 31 august, cand este marcata Ziua Limbii romane, in capitala urmeaza sa fie organizate manifestatii, insa administratia locala nu a anuntat inca programul evenimentelor.