Corina Filimon este Miss Naturalete 2018: "Am avut o frica foarte mare, spuneam ca sigur nu castig eu." Cum arata tanara fara machiaj? VIDEO

Toate cele 22 de fete participante si-au dorit sa obtina titlul Miss Naturalete 2018, insa acesta a venit la Corina Filimon. In reportaj vezi cum s-a desfasurat concursul.

Invitata a povestit cum a decis sa participe la acest concurs de frumusete: "Am vazut postarea pe facebook. A fost totul spontan, am trimis fotografia mea si am fost acceptata."

Se pare ca eleva chiar a meritat sa castige acest titlu, fiindca ea nu se incadreaza in categoria fetelor care nu ies din casa nemachiate: "Zilnic sunt fara machiaj, ma fardez doar la ocazii speciale."

Sursa foto: facebook.com