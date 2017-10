Costa la fel de mult precum un Mercedes S-Class. Cum arata cea mai scumpa camioneta produsa vreodata - GALERIE FOTO

Ford a lansat la sfarsitul acestei saptamani probabil cea mai scumpa camioneta produsa vreodata. Se numeste F-450 Super Duty Limited 4x4 si are un pret recomandat de vanzare de 87.100 de dolari, scrie 4tuning.ro

Sub capota se ascunde o motorizare diesel cu opt cilindri in V si capacitatea de 6.7 litri, care dezvolta o putere maxima de 440 CP. Cuplul motor se ridica, in schimb, la fabuloasa valoare de 1.254 Nm.Potrivit companiei americane, fiecare F-450 Super Duty Limited 4x4 este livrat in standard alaturi de o cutie automata si... tractiune integrala. Clientii au de ales, in schimb, daca vor sau nu punte dubla pe spate.

La interior, cea mai scumpa camioneta produsa vreodata gazduieste scaune fata incalzite si ventilate, plus volan si scaune spate incalzite. Fara niciun cost suplimentar este oferita si trapa panoramica.