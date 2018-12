Cum a fost imbracata Beyonce la nunta fiicei celui mai bogat om din India - VIDEO

Isha Ambani, fiica celui mai bogat om din India, se va căsători în această săptămână cu Anand Piramal, fiul unui alt miliardar indian.

Beyoncé a fost una dintre multele celebrităţi invitate la eveniment, alături de stele ale Bollywoodului sau de personalităţi politice precum Hillary Clinton.

Evenimentul este doar ultimul dintr-o serie de nunţi indiene care concurează pentru extravaganţă şi atenţie.

Familia Ambani a participant recent la nunta actorilor de la Bollywood, Deepika Padukone şi Ranveer Singh, iar weekendul trecut, Isha a fost una dintre domnişoarele de onoare la nunta artistei indiene Priyanka Chopra şi a cântăreţului american Nick Jonas.

