Cum arata cel mai luxos avion din lume destinat turistilor. O calatorie in jurul lumii costa cat o vila - GALERIE FOTO

Pentru superbogaţii care dintr-un motiv sau altul nu au avionul personal, celebra companie Four Seasons a pus la punct un avion care depăşeşte orice aşteptare. Totul este de lux, de la băutură, până la accesoriile care fac ca viaţa să pară mai frumoasă. Preţul unei călătorii prin lume cu avionul de lux este unul pe măsură: o astfel de vacanţă costă cât o vilă.

O călătorie în lumea aventurilor. Asta le propune celebra companie Four Seasons clienţilor săi cu dare de mână. Pentru 138.000 de dolari americani, turiştii care îşi permit să plătească acest preţ pot zbura, la propriu, în lung şi în lat peste tot în lume, într-o aventură de lux.

Călătoria include opt ţări, pe care bogaţii care îşi iau bilet le vor vizita într-o perioadă de trei săptămâni.

Pentru o mică avere, turiştii nu trebuie să-şi facă probleme legate de pierderea bagajelor, întârzieri ale avionului, dacă prind sau nu legătura pentru un alt continent. Asta pentru că întreaga excursie este asigurată de super avionul Four Seasons, iar cazarea se face la hotelurile de lux ale celebrei companii care are ca motto ideea de a duce luxul pe noi culmi.

Preţul unei astfel de vacanţe nu este însă deloc unul mic. Pentru cele trei săptămâni de vis, preţurile pornesc de la 138.000 de dolari de persoană. Costul include transportul, cazarea, mesele şi excursiile. Organizatorii promit aventuri cum nu trăieşti pe oriunde. Spre exemplu, printre excursiile programate se regăsesc o după-amiază alături de gorilele din Rwanda şi o cină privată la un templu din Kyoto, Japonia.





Lux la 10.000 de metri altitudine



Avionul de lux operat de Four Seasons este un Boeing 757 reconfigurat, dar nu oricum. Încă de la prima vedere, mastodontul este, în mod clar, altceva. Pe orice aeroport ar ateriza, avionul Four Seasons atrage toate privirile. Vopsit în negru metalic, strălucitor până la cel mai mic detaliu, emană ideea de lux.

Iar dacă exteriorul are darul de a atrage toate privirile, interiorul nu e cu nimic mai prejos şi nu are nicio legătură cu cel al unui Boeing de linie.

Dacă în „planurile' iniţiale, avionul prevedea 233 de locuri standard, acestea au fost modificate şi transformate în doar 52 de locuri care se pot transforma în atu-uri cât se poate de confortabile. Spaţiul pentru picioare este mai mult decât suficient, la fel ca şi culoarele dintre scaune, pentru ca nimeni să nu se simtă deranjat de „vecinul' cu care împarte călătoria de lux. Lumina din avion este asigurată de leduri bicolore, alb-violet cu umbre de albastru deschis, care asigură o atmosferă de calm, iar curăţenia este absolută pe toate planurile.

Scaunele şi pernele care le decorează, toate au fost asigurate de un brand de lux, la fel ca şi parfumurile care împrospătează atmosfera. Apa, vinul şi celelalte băuturi servite la bord sunt dintre cele mai fine şi cele mai scumpe, pentru ca turiştii să simtă că a meritat să dea o avere pe călătoria de lux.

Astfel, în vreme ce în avioanele de linie, mâncarea este adusă deja preparată şi e doar încălzită, avionul de lux beneficiază de un chef cu experienţă, care găteşte mâncarea în aer, folosind un cuptor special adaptat pentru avion. Iar din meniu nu lipsesc homarul, caviarul sau orice alt preparat care se găseşte în restaurantele de lux de la sol.

Cosmeticele de baie sunt asigurate de celebra firmă Bvlgari, iar fiecare pasager primeşte un kit personal cu cosmetice. Cel pentru doamne include şerveţele parfumate, cremă de mâini, balsam pentru buze, apă tonic dezinfectant pentru mâini, un kit dentar şi pentru respiraţie proaspătă. În plus, domnii primesc şi after shave sub formă de balsam sau gel, toate de firmă de lux.

Reconfigurarea avionului a costat mult peste 15 milioane de dolari.



De la an la an, excursia e mai scumpă

Compania Four Seasons organizează excursii exclusiviste cu avioane private din 2012, dar abia în 2015 avionul care călătoreşte prin lume sub brandul companiei a fost trimis în aer. Iar de atunci, excursia este tot mai scumpă. În 2015, costul călătoriei în jurul lumii a fost de 119.000 de dolari de persoană. Avionul a plecat din Seattle şi a trecut prin Tokyo, Beijing, Insulele Maldive, Serengeti, St. Petersburg, Marrakesh şi a revenit, după 24 de zile, la New York.

Călătoria de anul viitor începe în 23 octombrie, iar punctul de plecare este oraşul american Seattle. Traseul include Kyoto din Japonia, insula indoneziană Bali, insulele Seychelles, Rwanda, Maroc, Columbia, insulele Galapagos, iar punctul de sosire este Miami, Statele Unite ale Americii, pe 15 noiembrie 2019.

Anul viitor, preţul ajunge la 143.000 de dolari de persoană, iar cei care călătoresc singuri vot plăti, conform companiei organizatoare, un supliment de 14.300 de dolari doar pentru că sunt singuri şi-şi permit o astfel de vacanţă.

Sursa FOTO – Four Seasons