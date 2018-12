Cum arata cel mai performant SUV din Romania care are 700 cp - VIDEO

Soferul a condus unul din cele mai puternice SUV-uri din Romania. Un G-Class modificat de Brabus, numit G700. Si, asa cum ati ghicit, masina are acum 700 cp, destul incat aceasta sufragerie de off-road sa atinga viteze impresionante, scrie 4tuning.ro.

Pe cat este de spectaculoasa ca aparitie, pe atat este de violenta si zgomotoasa. Este un SUV capabil sa le tina piept multor supercar-uri, cu un timp 0-100 demn de invidiat. Insa e bine de stiut ca Brabus, pentru niste sume absolut halucinante, mai vinde si versiuni G850 sau G900, adica masini de 900 de cai putere.

Acest Mercedes-Benz, de fapt Brabus, pentru ca nu prea au mai ramas multe piese originale de G-Class sub capota, este unic in Romania. Nu spunem nimic de pret, dar mentionam doar ca av1re cam valoarea a vreo 3-4 apartamente bune in zona centrala, impreuna. Deci noi putem doar sa visam la el, uitandu-ne la acest clip.