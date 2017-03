Cum arata masina care apare singura in fata soferului, la o simpla apasare a unui buton. Salonul auto de la Geneva si-a aratat vedetele in fata jurnalistilor invitati la eveniment - VIDEO

Volkswagen a adus la Geneva un model rupt parca dintr-un viitor in care masinile conduc singure si nu polueaza. Pentru vehiculul numit Cedric, soferul nu are nevoie de chei. Primeste in schimb un dispozitiv cu buton, prin care isi cheama vehiculul atunci cand are nevoie de el. Automobilul nu va ajunge insa prea curand pe sosele.

Matthias MUELLER, DIRECTOR EXECUTIV: ”Nu pot spune exact când vor fi disponibile. Cred că abia la începutul deceniului următor vom vedea astfel de masini în mediu controlat. Va mai trece un timp până când vor ajunge pe şosele, în oraşe.”

Lamborghini este un alt producator de supermasini care promite sa faca show. A fost prezentat deja noul model, care este foarte rapid.

Aceasta masina poate accelera de la 0 la o suta de kilometri pe ora in trei secunde si poate atinge o viteza maxima de 352 de kilometri pe ora. Noua masina va fi disponibila in vara acestui an, la un pret de 200 de mii de euro. Organizatorii spun ca Salonul auto de la Geneva va fi si anul asta raiul iubitorilor de masini de lux.

”Numeroase supermaşini îşi vor face debutul aici, maşini care costă 200-300 de mii de dolari, maşini cu sute şi sute de cai putere, maşini rapide. Materiale exotice, maşini performante – acestea sunt cuvintele cheie la Geneva.”

In total, 180 de constructori vor prezenta aproape 900 de modele noi la Salonul de la Geneva. 148 dintre acestea vor fi lansate in fata publicului in premiera. Vizitatorii le vor putea admira incepand de joi, cand Salonul isi va deschide usile pentru publicul larg.