Daca nu stiti unde sa mai mergeti in vacanta - o multime de agentii de turism de la noi si de peste hotare vin sa va dea idei la Targul de Turism de la Moldexpo - VIDEO

O vizita la grotele de la Duruitoarea Veche este oferta adusa in premiera in acest an de o agentie de turism. Pesterile, in care au trait oamenii preistorici cu peste 200 de mii de ani in urma, se afla in nordul tarii, in valea raului Prut. Alaturi, sunt cabane din lemn acoperite cu stuf in care vizitatorii se pot caza.

“Avem biciclete pentru ture, caiacuri ca sa calatoriti pe raul Prut, o masina de teren. Sunt locuri si pentru corturi. Primavara sunt organizate si festivale de muzica.”

Iar localnicii din Autonomia Gagauza isi ademenesc turistii cu bucatele traditionale si obiceiurile lor.

“Daca vrea sa guste din bucataria noastra, il ducem in Congaz. Putem sa le aratam colectivele traditionale, muzeele. La Comrat este mai ieftin, iar la Vulcanesti si mai scump. In jur de 200 de lei.”

Si agentiile de peste Prut au venit sa-i invite pe vizitatorii targului sa vada muntii si plajele. Rezervarile pentru 2019 au inceput cu o reducere de 30 la suta.

“Foarte interesant sunt orasele din Romania unde s-au dezvoltat festivaluri foarte mari. Orasele au devenit si centre de interes pentru city breakuri. Pachete combinate delta Dunarii cu litoral, preturile d ela 300 de ero pana la 500 de euro.”

O alta agentie ii cheama pe turisti sa faca Turul castelelor din Romania.

“Castelul Funiaselor, Bran, Peles, Cetatea Mogosaia. Avem si ghid vorbitor de limba rusa pe tot parcursul turului. Pentru targ avem oferta speciala de 449 de euro de persoana.”

Printre cele mai atractive oferte pentru turistii moldoveni sunt cele care presupun tratament medical. Printre acestea - Salina Turda, locul in care, recent, s-a organizat in premiera una din preselectiile nationale Eurovision. Pentru intrare, vizitatorii scot din buzunar intre 75 si 150 de lei.

“Tratamentele pentru problemele cailor respiratorii, astmuri usoare. Salina a devenit un parc de distractie subteran, avem un lac cu barci, poti sa te plimbi la 100 de metri adancime. Se desfasoara activitati sportive, avem un amfiteatru.”

Printre Turcia si Bulgaria, Malta este una dintre noile destinatii preferate de moldoveni pentru vacantele de vara.

“Avem o oferta foarte buna doar pe perioada targului, vine la jumatate de pret. Sunt multi interesati pentru ca este o destinatie noua, nu atat de vizitata si de descoperita.”

Pentru o vizita de cateva zile, unii au facut economii un an intreg.

“De lucrat aproximatin un an doi pentru o vacanta de o saptaman chiar si in Turcia. Preturile nu sunt schibate in comparatie cu anul trecut, dar sunt mai putine variante.”

“Nu m-am gandit la economisiri, m-am gandit sa fie ceva tentant, interesant, placut.”

Altii spera ca vor castiga vacanta de vis la tombola.

“Am participat la o tombola referitor la Bulgaria. Cine stie, poate ca am sa am noroc. Am venit sa vad ce oportunitati ni se ofera.”

Cei carora punga nu le permite o escapada in urmatorul sezon estival, au venit la targ sa-si cumpere cel putin din produsele nationale expuse.

“Am cumparat fructe uscate si cateva produse noi aparute pe piata. Pentru cei angajati in campul muncii preturile sunt acceptabile, pentru pensionari sunt exagerate.”

Anastasia este studenta in anul I la specialitatea Servicii hoteliere, iar astazi a venit la targ impreunca cu toata grupa, intr-o vizita mai mult didactica.

“Este greu sa gasesti informatie despre toate ofertele din Moldova. Daca la universitate invatam 1-2 agentii, aici sunt prezentate toate agentiile are lucreaza in Moldova. Este interesant sa compari preturi, oferte si sa faci alegeri.”

In cadrul targului, care va fi deschis pana pe 1 aprilie, peste 100 de companii din Moldova, Bulgaria, Ungaria, Romania, Turcia Ucraina si Maldive isi prezinta ofertele.