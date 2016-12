De Revelion distreaza-te ca la New York! Cina in stil francez, DJ si dansuri la J`adore New Year Party

Cu cat vei decide mai repede cum iti doresti sa petreci noaptea dintre ani, cu atat este mai mare probabilitatea ca vei avea parte de o petrecere ca in filme. Astfel, avem o sugestie pentru tine.





In acest an, restaurantul New York organizeaza o petrecere de Revelion in stil francez, dar cu dinamica New York-ului. Petrecerea se numeste J`adore New Year Party, si tu iti vei dori cu siguranta sa fii la acest eveniment.





Petrecerea va incepe de la 20:00 si va include cina festiva in stil francez, atmosfera vesela asigurata de un DJ, muzica, dansuri si vinuri dintre cele mai selecte. Pretul de 100 euro per persoana include cina cu cele mai apetisante delicii, vinuri de la Purcari si vinuri spumante de la Dor.





Dress code-ul recomandat este stilul francez si accesorii aurii.





Totodata, cei care vor sarbatori Revelionul in restaurantul New York au posibilitatea sa se cazeze in hotelul Radisson Blu Leogrand Hotel la un pret promotional. Astfel, dupa ce petreci toata noaptea nu vei mai fi nevoit sa cauti taxi ci poti ramane sa te odihnesti chiar pe loc, in hotel. In acest mod, ai ocazia sa savurezi in dimineata de 1 ianuarie un mic dejun gustos si apoi sa profiti de serviciile spa disponibile. Cazarea la pret promotional este valabila de la 12:00 in ziua de 31 decembrie 2016 si pana la ora 17.00 pe data de 1 ianuarie 2017.





*Acest articol este un produs comercial