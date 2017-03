De surprize placute si mai putin, au avut parte concurentii de la Masterchef. Unii s-au ales cu laude din partea juriului, in timp ce altii au primit mustrari - VIDEO

Prima provocare in editia de aseara a fost proba de creativitate. Fiind cu ochii legati, concurentii trebuiau sa guste dintr-un tort, iar apoi sa-l reproduca.

Unii s-au descurcat de minune si au gatit un tort exact ca cel propus de jurati. Mai putine laude au auzit Vlad si Flavius, care nu prea au inteles cum trebuie sa arate tortul lor de 11 straturi.

In urma acestei probe, unii concurenti au rasuflat usurati si au urcat la balcon, altii in schimb au ajuns la testul sub presiune, format din trei subprobe. In prima faza, bucatarii au trebuit sa ghiceasca mai multe tipuri de pesti doar uitandu-se la ei.

Castigator a deveni Flavius, care a identificat 11 specii si a urcat la balcon. In cea de-a doua faza, concurentii au curatat pestele ghicit anterior. Doi participanti, care s-au descurcat cel mai bine au fost salvati, lasandu-i in urma pe Loredana, Vlad, Marius si Alexandra.

La a treia subproba au avut de pregatit bucate din peste. Cel care nu a reusit sa-i convinga pe chefi cu alegerea culinara a fost Vlad, care a plecat acasa. In cursa ramanand astfel 17 bucatari amatori.