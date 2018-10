Decizii surprinzatoare si reguli incalcate, la auditiile pe nevazute de la Vocea Romaniei. Antrenorii si-au intors scaunele pentru concurentii cu voci puternice, asta desi aveau deja echipele completate. Cine a trecut mai departe - VIDEO

Decizii surprinzatoare si reguli incalcate aseara la auditiile pe nevazute de la Vocea Romaniei. Antrenorii si-au intors scaunele pentru concurentii cu voci puternice, asta desi aveau deja echipele completate. Astfel, Smiley si Tudor vor merge in runda confruntarilor cu un participant in plus fata de colegele lor, Andra si Irina. Saptamana viitoare incepe etapa duelurilor.