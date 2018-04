Detaliul care poate face diferenta dintre viata si moarte. Descoperirea facuta dupa un crash test cu o masina din 2004 - VIDEO

Nu este nicio rusine in a nu-ti permite o masina nou-nouta, insa trebuie sa fii constient de riscurile la care te expui atunci cand iti cumperi un automobil la mana a doua. Iar acum nu ne referim la situatiile in care anumite piese... se defecteaza peste noapte ori numarul kilometrilor din bord este departe de cel real, scrie 4tuning.ro.

O problema si mai arzatoare este rugina prezenta la nivelul caroseriei. Rugina care poate avea un impact catastrofic in modul in care autoturismul va reactiona in caz de impact, dupa cum scot la iveala testele de siguranta puse la punct de specialistii Villaagarnas Riksforbund, organizatie non-profit din Suedia.

Experimentul cu pricina a avut ca protagonisti principali doua masini produse intre anii 2004 si 2008, o Mazda 6 si un Volkswagen Golf. Masini extrem de populare pe strazile din Romania, indiferent ca ne uitam la marca si model sau ca ne uitam la perioada de fabricatie a automobilelor anterior mentionate.

Totodata, inainte de a vedea cum s-au comportat aceste autoturisme la impact, mai trebuie precizat si testele de siguranta organizate de Villaagarnas Riksforbund imita standardele Euro NCAP de la momentul in care masina japoneza si cea germana erau noi-noute. Asadar, vorbim despre o comparatie corecta.

Comparatie care ar trebui sa le dea serios de gandit persoanelor aflate pe punctul de a achizitiona un automobil la mana a doua. Nu de alta, dar rugina a facut ca respectiva Mazda 6 sa fie acum notata cu doar 18 puncte (trei stele) - fata de cele 26 de puncte (patru stele) primite in urma cu aproximativ un deceniu si jumatate.

Vezi aici video: