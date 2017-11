Diana Brescan, in etapa urmatoare la Vocea Romaniei. Vezi cum a evoluat tanara interpreta - VIDEO

Tanara a interpretat cantecul „A Night Like This”. Astfel, moldovveanca merge in etapa urmatoare a concursului in echipa Loredanei.

Vezi cum a evoluat:

In cea de-a doua editie LIVE Vocea Romaniei in ringul vocilor au intrat 16 concurenti, gata sa demonstreze sa merita sa mearga mai departe in competitie.

Fiecare antrenor si-a pregatit o echipa de cate patru concurenti, care au reusit sa puna in scena momente pline de energie, dinamism si evident, VOCE!

Orele de repetitii si-au spus cuvantul, iar reprezentatiile celor 16 au fost demne de adevarate staruri si au reusit sa starneasca ropote de aplauze din partea publicului.

Antrenorii au avut decizii greu de luat, iar cei de acasa si-au putut vota preferatii atat prin SMS, cat si online. Ei sunt concurentii care au trecut mai departe in urmatoarea etapa LIVE a show-ului Vocea Romaniei:

Echipa Despot:

Andreea Dragu - decizia antrenorului

Mano Botond Raduly - decizia publicului

Echipa Loredana:

Diana Brescan - decizia antrenorului

Zsuzsana Cerveni - decizia publicului

Echipa Tudor:

Maria Radeanu - decizia antrenorului

Stefan Stiuca - decizia publicului

Echipa Smiley:

Amir Arafat - decizia antrenorului

Ana Munteanu - decizia publicului