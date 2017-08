Doar ciupesti acceleratia si te baga in scaun. VIDEO cu noul Audi de 705 CP si 880 Nm - VIDEO

Chiar daca au trecut cinci ani de la momentul aparitiei sale, timp in care automobilele au devenit mai potente ca oricand, actualul Audi RS6 Avant nu are de ce sa se planga - cel putin din punctul de vedere al performantelor, scrie 4tuning.ro

Pus in miscare de o unitate V8 bi-turbo de patru litri si 560 cai putere, celebrul model german de inalta performanta reuseste sa accelereze de la 0 la 100 kilometri pe ora intr-un timp de numai 3.9 secunde.

Apoi avem versiunea Performance, a carei motorizare TFSI livreaza 45 CP in plus, astfel ca rezulta un Audi RS6 Avant cu 605 cai putere sub capota si, totodata, capabil sa sprinteze pana la 100 km/h in doar 3.7 secunde.