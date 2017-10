Doi moldoveni s-au duelat in aceasta seara in a doua runda a confruntarilor de la Vocea Romaniei. Cu cine a ales sa mearga mai departe Smiley - VIDEO

Ana Munteanu si Tudor Biletchi, din echipa lui Smiley, au fost astazi urmatorii doi concurenti care au intrat la duel. Cei doi, care nu au reusit sa se inteleaga foarte bine la repetitii s-au repliat in timpul prestatiei de pe scena, cand au interpretat piesa "Runnin`". Smiley a fost pus in fata unei decizii dificile, antrenorul alegand, in cele din urma, sa mearga in etapa viitoare cu Ana, in timp ce Tudor a ales sa mearga in echipa Loredanie, care a ales, alaturi de Tudor Chirila sa il salveze.

VEZI CUM AU CANTAT CEI DOI MOLDOVENI: