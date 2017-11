Doi oameni au murit din cauza jocului Pokemon Go! Aplicatia a provocat pagube de miliarde de dolari

Conform raportului realizat de economistii Mara Faccio si John McConnel de la Universitatea Purdue, jocul Pokemon Go a provocat pana acum pagube de miliarde de dolari.

Studiul a luat in calcul accidentele rutiere produse in statul american Indiana, de la lansarea jocului, in iulie 2016.

Din cauza pasiunii pentru acest joc, au avut lor numeroase accidente rutiere, care au dus la moartea a doua persoane, la ranirea altora si la pagube materiale uriase.

Numai in statul Indiana daunele s-au ridicat la aproape 25 de millioane de dolari. Astfel, daca extindem acest calcul la suprafata teritoriului SUA, rezulta daune de peste 7 miliarde de dolari in aceasta perioada.

Mai exact, din iulie 2016 au avut loc 286 de accidente rutiere in Indiana, provocate din cauza oamenilor care nu erau atenti la trafic, pentru ca jucau Pokemon Go.

In urma analizei, economistii si-au dat seama ca un numar mai mare de accidente a fost inregistrat in zona asa numitelor pokestops, unde jucatorii opreau si coborau din masina ca sa vaneze Pokemoni.

Cele doua persoane care au murit insa in urma acestor accidente erau soferi, aflati la volan in timp ce incercau sa joace Pokemon, scriu cei de la Phone Arena.

In total, numarul accidentelor rutiere in Indiana a crescut cu 47% din iulie 2016, din cauza obsesiei pentru acest joc, spun autorii studiului.