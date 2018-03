Doi tineri au fost fotografiati impreuna cu 11 ani inainte de a se cunoaste. Cum au aflat - FOTO

Doi străini într-o singură fotografie, în acelaşi loc, în faţa unei sculpturi înălţate într-o piaţă din China. Cei doi apar în aceeaşi captură, însă fiecare cu privirea îndreptată către alt aparat de fotografiat. După mai bine de un deceniu cei doi străini sunt acum căsătoriţi.

Aceasta serie aproape imposibilă de evenimente s-a petrecut în viaţa unui cuplu din China, care a descoperit fotografia întâmplător. Fără să se cunoască unul pe celălalt, cei doi au fost la doar câteva metri distanţă în iulie 2000, cu 11 ani înainte de a se cunoaşte într-un alt oraş din China, scrie The Guardian.

“Când am văzut fotografia, am fost luată prin surprindere şi m-au luat furnicături prin tot corpul”, a spus Ye.

Povestea lor a devenit imediat virală, iar prietenii cuplului au spus că este o dovadă incontestabilă că cei doi au fost făcuţi unul pentru celălalt. Acum cei doi, împreună cu fiicele lor gemene, au de gând să se întoarcă în acelaşi loc.

Married couple in China discover they appeared in same photograph as teenagers: Report https://t.co/n0OLNxKbUi pic.twitter.com/vrSlECRRmP