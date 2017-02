Doliu in lumea teatrului. Actorul si umoristul, Gheorghe Parlea s-a stins din viata - VIDEO

Gheorghe Parlea s-a nascut la data de 6 mai 1944, in satul Varancau, raionul Soroca, de pe malul Nistrului.

O perioada lunga de timp a format un cuplu umoristic cu Gheorghe Urschi.

A interpretat roluri de comedie si dramatice dintre care mentionam Andrei din spectacolul Trei surori de Anton Cehov, Raducanu in Nota zero la purtare de O. Stoenescu si V. Sava s.a. A indeplinit functiile de sef de trupa si director-adjunct, iar in 1989 a devenit primul director al Teatrului "Luceafarul" din Chisinau, ales in mod democratic de catre intregul colectiv. A indeplinit aceasta ulima functie timp de 5 ani si jumatate. in aceasta calitate, el a organizat primul turneu in Romania (Iasi, Bacau si Botosani).

Gheorghe Parlea a lucrat la acest teatru pana la pensionarea sa.

De mai multi ani artistul suferea de diabet zaharat. Din aceasta cauza in 2015 a suferit o interventie chirurgicala in urma careia i-a fost amputat un picior.