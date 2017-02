Doliu in muzica moldoveneasca. Interpretul Nelu Stratan s-a stins din viata in urma unui atac de cord: "A fost gasit intins pe jos" - FOTO/VIDEO

Potrivit ofiterului de presa al Politiei Capitalei, Adrian Jovmir, Nelu Stratan, in varsta de 51 de ani, a decedat in aceasta dupa amiaza, in casa. Trupul neinsufletit al artistului a fost gasit de prietenul acestuia. Acesta spune ca de ieri seara il suna si nu raspundea, fiind ingrijorat, a mers spre locuinta acestuia. Ajuns acolo, a gasit usa deschisa, iar interpretul intins pe jos in antreu.

Medicii legisti spun ca nu au gasit semne de moarte violenta.

Initial politia venise cu versiunea, ca artistul ar fi decedat pe strada Bucuresti, iar trecatorii ar fi anuntat autoritatile.

Una din ipotezele care ar fi dus la decesul interpretului ar fi un atac de cord. Pavel Stratan, fratele mai mic, ne-a spus ca Nelu a mai suferit anterior un preinfarct, iar acesta de astazi s-a dovedit a fi fatal.

Nelu Stratan a devenit cunoscut ca producator muzical in Republica Moldova, unde a lucrat cu multi artisti, inclusiv cu fratele sau, Pavel.



In 2003 a lansat piesa "Ultima noapte" de pe albumul cu acelasi nume, care a fost aleasa hitul anului in 2005. In Romania s-a lansat cu piesa „Zai, zai” inspirata dintr-un cantec al lui Joe Dassin.