Doliu in muzica moldoveneasca. Interpretul Nelu Stratan s-a stins din viata in urma unui atac de cord: "A cazut in strada" - FOTO/VIDEO

Potrivit ofiterului de presa al Politiei Capitalei, Adrian Jovmir, interpretul Nelu Stratan si-a pierdut cunostinta pe strada Bucuresti din capitala, iar trecatorii au anuntat politia. In jurul orei 14:00, la venirea politiei, artistul era decedat.

Contactat telefonic, fratele acestuia, Pavel Stratan ne-a spus ca artistul a suferit un infarct.

Nelu Stratan a devenit cunoscut ca producator muzical in Republica Moldova, unde a lucrat cu multi artisti, inclusiv cu fratele sau, Pavel.



In 2003 a lansat piesa "Ultima noapte" de pe albumul cu acelasi nume, care a fost aleasa hitul anului in 2005. In Romania s-a lansat cu piesa „Zai, zai” inspirata dintr-un cantec al lui Joe Dassin.