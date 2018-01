Dolores O’Riordan, condusa pe ultimul drum in acordurile cantecelor sale

Doar 200 de persoane - membrii familiei, rude şi prieteni apropiaţi ai cântăreţei - au fost invitaţi pentru a asista marţi la înmormântarea artistei la biserica Saint-Ailbe din Ballybricken, o localitate din comitatul Limerick. În acest oraş, aflat la o distanţă de 18 kilometri faţă de Limerick, a fost înfiinţat grupul The Cranberries.

Sicriul artistei a fost dus în biserica Saint Ailbe pe acordurile cântecului ‘Ave María’ de Franz Schubert pe care Dolores l-a interpretat cu Pavarotti şi a ieşit din lăcaş o oră mai târziu pe acordurile melodiei ‘When you are gone’, inclusă în albumul ‘To the Faithful Departed’ (1996). În timpul slujbei vocea lui Dolores, care a murit la 46 de ani, a răsunat din nou, cu ‘Panis Angelicus’, creând o atmosferă magică.

La funeralii au participat pe lângă vecini şi cunoscuţi ai artistei, mama artistei, Eileen, cei cinci fraţi şi cei trei copii ai săi, Taylor, Molly şi Dakota, pe care i-a avut cu soţul său, Don Burton, de care divorţase în 2014, după 20 de ani de căsătorie. În faţa sicriului au fost aşezate chitara şi un disc de platină şi alte obiecte legate de viaţa personală a artistei, o carte de poezii şi o icoană a Fecioarei Dolores pe care o avea de la străbunica sa.

În timpul slujbei, preotul care a oficiat slujba a amintit că O’Riordan a aşezat, nu doar comunitatea sa natală Ballybricken, ci întregul oraş Limerick pe harta mondială a muzicii, la începutul anilor ’90. “Avea o voce cu totul deosebită”, a spus Liam McNamara, amintind de prima sa întâlnire cu tânara de 18 ani, care cânta în cor şi la orgă în biserica Saint Ailbe.

El a povestit că mănăstirile erau un loc specială pentru Dolores, pe care le vizita pentru a asculta cântecele măicuţelor la slujbele de zi sau de seară. “Dacă se varsă acum lacrimi în cer, atunci să fie lacrimi de bucurie. Da, lacrimi de bucurie după concertul cel mai important al lui Dolores, cel al înseşi vieţii sale”, a încheiat preotul.

Cortegiul funerar s-a deplasat apoi la cimitirul din Ballybricken unde cântăreaţa a fost îngropată alături de tatăl său, într-o ceremonie privată la care au asistat doar membri şi apropiaţi ai familiei.