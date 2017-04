In imaginile filmate de unul dintre curajosi care au pasit in ea poate fi observata partea de jos a piscinii, iar dintr-o data barbatul paseste parca in gol. Piscina este construita din sticla, iar o parte de trei metri se afla din afara cladirii. Astfel, cand cineva ajunge pe aceasta bucata de sticla pare ca se afla deasupra orasului.