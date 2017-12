Dovada ca vitezometrul masinii minte! De ce viteza reala este mai mica atunci cand conduci

Exista chiar reguli impuse de Uniunea Europeana si pe alte continente. Iar viteza este intotdeauna mai mica decat cea indicata si niciodata mai mare. Este si o practica pentru siguranta ocupantilor masinii.



Majoritatea vitezometrelor au o eroare tolerata de 10%. Aici intra uzura pneurilor, temperatura ambientala, incarcarea automobilului, scrie automarket.ro.



Exista, de asemenea, acorduri internationale care au stabilit ca viteza indicata de vitezometru nu trebuie sa fie niciodata mai mica decat viteza actuala. In acelasti timp, aceleasi acorduri spun ca viteza indicata nu trebuie sa fie mai mare decat 110% plus 4 km/h. De exemplu, la 80 km/h reali, viteza indicata nu trebuie sa depaseasca 92 km/h.



Regulile Uniunii Europene impun fabricantilor de vitezometre teste efectuate la 40, 80 si 120 km/h. Pentru alte categorii de vehiculele, regulile sunt ceva mai relaxate. Camioanele si autobuzele trebuie sa aiba vitezometre ce indica 110% plus 6 km/h, iar scuterele sau alte vehicule pe doua sau trei roti ce au o viteza maxima de 50 km/h trebuie sa indice 110% plus 8 km/h.



Exista reguli putin diferite pentru alte piete auto de pe glob. In Australia, viteza indicata trebuie sa nu depaseasca o eroare de plus/minus 10% la viteze de peste 50 km/h. Regulile au fost impuse datorita faptului ca Australia este un stat ce impune foarte strict limitarile de viteza si in trecut a existat controversa ca cel de la volan nu stia cu ce viteza ruleaza din cauza erorilor foarte mari la automobilele mai vechi.



Marea Britanie impune fabricantilor ca vitezometrele sa indice 100% plus 6.25 mile pe ora din viteza reala, iar in Statele Unite eroarea vitezometrului trebuie sa fie de maxim 5 mile pe ora in plus fata de viteza reala.