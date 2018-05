Dragostea nu tine cont de... rasa. Un caine a ajuns in atentia presei internationale, dupa ce „a adoptat” cativa boboci - VIDEO

Acest caine, pe care il cheama Fred, a devenit tatal a 9 boboci. Acestia au fost abandonati de mama lor, scrie presa straina, iar ulterior au fost gasiti de patruped. De atunci, Fred are grija de ei. Ii protejeaza, se joaca si chiar ii duce in spate la un raulet din apropiere.

Imaginile au ajuns pe internet, iar ulterior cainele a ajuns vedeta televiziunilor din Marea Britanie. Jurnalistii au aflat ca Fred locuieste in castelul Mounfitchet, o atractie turistica importanta din tara. Oamenii care muncesc acolo spun ca patrupedul sta la castel deja de 10 ani si nu este prima data cand adopta pe cineva. Acum 4 ani, Fred a mai luat in grija sa un boboc, ratacit in aceeasi zona.