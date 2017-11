Dupa Miss World, a fost desemnata si Miss Univers. O tanara din Africa de Sud, care preda cursuri de autoaparare a castigat titlul si a fost incoronata la Las Vegas - VIDEO

“Noua Miss Univers este Miss Africa de Sud.”

La auzul vestii, un zambet larg a luminat chipul lui Demi-Leigh Nel-Peters, in varsta de 22 de ani. Tanara, care se viseaza actrita, are o diploma in management, dar si un hobby, deloc banal: a devenit expert in tehnici de autoaparare, dupa ce a fost amenintata cu arma pe strada, pe cand era deja detinatoarea titlului de Miss Africa de Sud.

Podiumul concursului Miss Univers a fost intregit aseara de Miss Colombia si Miss Jamaica. Ele au iesit in evidenta dintr-un numar record de participante.

"În acest an, oameni buni, batem recordul pentru ca avem mai multe participante, decat am avut vreodata - 92.”

Trei tari au participat pentru prima data - Cambodgia, Laos si Nepal. In plus, dupa 45 de ani de absenta, Irakul a revenit in competitie. Tara a fost reprezentata de o tanara incorporata in armata Statelor Unite.

Mai mult, Steve Harvey s-a intors in postura de maestru de ceremonii dupa gafa uriasa din 2015, cand, in momentul de apogeu, le-a incurcat pe ocupantele primelor doua locuri intre ele. Asa ca, aseara, a profitat de ocazie ca sa se ia singur peste picior.

“Sunt recunoscator celor care organizeaza Gala Oscarurilor! Au reusit s-o faca mai lata decat mine! Sa va explic ceva: titlurile “Moonlight” si “La La Land” nu seamana nici pe departe. Erau doar doua filme cu sanse reale si ei le-au incurcat! Macar greseală mea afecta.... 80 de tari.”

Asta dupa ce la ultima editie a premiilor Oscar, a fost anuntat “La La Land” drept cel mai bun film. Dupa cateva zeci de secunde, organizatorii au retractat si i-au indepartat de pe scena pe realizatorii musicalului, care incepusera deja sa imparta multumiri si ganduri euforice.

In cadrul finalei de ieri, cele 92 de concurente au trebuit sa treaca prin mai multe probe. Fetele au defilat in costume de baie, in rochii de seara si au raspuns la o serie de intrebari. A fost a 66-ea editie al concursului mis Univers.