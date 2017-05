Dupa o pauza de 3 ani, Republica Moldova este in finala Eurovision 2017. SunStroke Project a oferit un spectacol pe cinste: "Vom suna soacrele sa le anuntam" - VIDEO

Dupa o pauza de 3 ani, timp in care Moldova nu a trecut de semifinale, aseara baietii de la SunStroke Project au reusit sa obtina un loc in marea finala a competitiei. Au oferit un show de exceptie, nu doar prin interpretare frumoasa, dar si prin dans si carisma.

"Mă simt bine. Mă simt minunat. Am o explozie de emoţii. Am trecut în marea finală. Votaţi pentru noi, pentru “Hey, mama”. "

Intrebati de jurnalisti daca si-au sunat mamele ca sa le dea noutatea, facand referire la piesa pe care o canta trupa, artistii au spus ca…

"Eu cred că este o idee bună. Cred că asta şi vom face. Vom suna soacrele."

Totodata, in urma unei extrageri la sorti, baietii au aflat cand vor iesi pe scena in finala competiei.

"În prima parte. Vom vedea Moldova în prima parte."

Prestatia Moldovei si a Portugaliei a fost cea mai apreciata de internauti si distribuita pe Twitter. Fanii au lasat sute de mesaje, in care au scris ca au ramas impresionati de coregrafia celor de la Sun Stroke Project, in special de saxofonistul, Serghei Stepanov. Moderatorii evenimentului de aseara si-au amintit de evolutia acestuia din 2010, atunci cand el a cucerit publicul printr-un dans neobisnuit, astfel fiind inclus in Cartea Recordurilor Eurovision, cu cele mai memorabile momente ale competitiei. Pe Youtube, filmuletul a adunat miloane de vizualizari.

Alte 9 tari au trecut aseara in finala. Portughezul, Salvador Sobral, a fermecat prin vocea sa calda, parca desprinsa din basme.

Si Polonia, Grecia, Cipru, dar si Suedia vor concura alaturi de Moldova in marea finala.

A doua semifinala va avea loc maine, cand alte 18 tari vor incerca sa treaca in urmatoarea etapa. Finala Eurovision-ului se va da pe 13 mai, cand se va afla castigatorul celui mai asteptat eveniment muzical din Europa.