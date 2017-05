Dupa un concert exploziv la Chisinau, trupa O-Zone a incins spiritele si la Bucuresti de Ziua Europei. Bucurestenii au indurat si ploaia doar pentru a-i asculta piesele, care le-a adus faima - VIDEO

Dan Balan, Radu Sarbu si Arsenie Todiras au aparut din nou impreuna in fata romanilor, dupa o pauza de 12 ani. Nostalgici, fanii si-au amintit fiecare vers si au cantat fara oprire cu artistii. La final le-au scandat numele si au aplaudat minute in sir. Oamenii spun ca le-a fost dor de trupa indragita.

Un spectacol de zile mari le-au oferit romanilor si baietii de la Carla's Dreams. Trupa a cantat mai multe piese, timp in care oamenii nu au stat in loc. Tot pe scena amenajata in Piata Universitatii din Bucuresti si-au facut apoi aparitia Antonia, Aexandra Stan si Inna.

Concertul organizat cu ocazia Zilei Europei a durat pana noaptea tarziu, iar frigul si ploaia marunta nu i-au speriat pe bucuresteni.