E diferit de tot ce ai vazut pana acum. Noul ABT RS6-E are doua motoare si o putere maxima care depaseste 1000 CP

Anuntat in urma cu doar cateva momente, noul ABT RS6-E are potentialul de a ne dezvalui inca de astazi cum va arata tuningul de maine. Nu sunt simple cuvinte, ci purul adevar: o ilustreaza perfect solutia aleasa de inginerii germani pentru obtinerea celor 1.018 CP.

Dupa cum era de asteptat, distractia incepe cu celebrul motor V8 bi-turbo de patru litri si 560 CP, cuplat la o cutie automata in opt rapoarte si un sistem inteligent de tractiune integrala. Echipat cu unitatea de control AEC, plus o noua evacuare, acesta dezvolta acum 730 CP, scrie 4tuning.ro

Ceilalti 288 CP ramasi au ca sursa de provenienta... un al doilea propulsor. Este vorba, mai precis, despre un motor electric montat in tunelul transmisiei, care lucreaza impreuna cu puntea spate a celebrului break de clasa mare si inalta performanta din Ingolstadt.

"Trezirea" acestora se face prin simpla apasare a unui buton, cu mentiunea ca herghelia respectiva este disponibila numai dupa 100 km/h. Nu stim daca mai conteaza ori ba, insa de "adaparea" cailor electric se ocupa o baterie oarecum compacta, spune ABT, de 13.6 kWh.

Revenind la lucrurile cu adevarat importante, noul RS6-E gazduieste in compartimentul motor o uzina cu pana la 1.018 CP si 1.291 Nm. Suficient pentru ca timpul necesar realizarii acceleratiei de la 0 la 100 km/h sa coboare la 3.3 secunde, iar viteza de top sa urce la 320 km/h.

Fiind doar un simplu prototip, proiectul de tuning al companiei germane are parte de un design pe masura. Barele fata si spate au fost complet restilizate, pragurile laterale au primit mici flaps-uri, in timp ce jantele din aliaj pe 21 inch se bucura de un aspect unic in industrie.