Eleganta, la Saptamana Modei de la Paris. Tinutele pentru urmatorul sezon toamna - iarna, prezentate de cea mai veche casa de moda frantuzeasca - VIDEO

In timp ce in sala rasunau piese rock interpretate la vioara sau violoncel, Elie Saab a prezentat o colectie in care au predominat negrul si culorile inchise. Designerul libanez a inveselit tinutele cu imprimeuri florale, broderii si aplicatii aurite. Rochiile au fost accesorizate cu centuri late din piele sau gulere de blana.

Designerii de la casa de moda Lanvin au prezentat o colectie neobisnuita, in culori complementare. Piele, satin sau sifon au alcatuit tinute de zi sau de seara accesorizate cu glugi stranse pe cap si posete in nunate aprinse.

Cu o istorie de 130 de ani, Lanvin este este cea mai veche casa de moda din Franta.