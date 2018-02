Este o seara fierbinte la Palatul National, unde Smiley ii cucereste pe indragostiti cu piesele sale. Si aseara, interpretul, venit de peste Prut a cantat, iar odata cu el toti cei aflati in sala - VIDEO

A fost o seara plina de emotii la Palatul National. Odata intrat in scena, Smiley a umplut sala cu energie. Publicul a cantat impreuna cu el piesele deja bine cunoscute, dar si melodiile noi din al patrulea sau album, lansat in decembrie, anul trecut.

Nimeni nu a putut sta locului, iar show-ul de lumini a facut ca atmosfera sa fie incendiara.

Smiley, INTERPRET: “Avand in vedere ca e primul concert din acest an, abia astept sa ma intalnesc cu oamenii intr-un spectacol exclusiv al meu. Eu am mai venit la Chisinau, dar niciodata nu am avut un concert al meu.”

Spectatorii nu au fost zgarciti in aplauze, si l-au incurajat pe interpretul de peste Prut la fiecare melodie. Show-ul a durat aproape doua ore, insa fanilor li s-a parut prea putin.

”E un artist in voga atat la noi, cat si peste Prut, si de asta ma hotarat sa venim sa vedem acest concert frumos.”

”Cred ca este un artist foarte bun.”

Au venit sa-l vada pe Smiley si cativa copii, care stiu versurile pieselor pe de rost. O zi la Chisinau nu a fost suficienta, asa ca artistul a deciz sa organizeze doua concerte la noi. Si in aceste moment, la Palatul National se canta melodiile lui Smiley.